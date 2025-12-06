Dans la peau d’un banquier d’investissement: Youssef Rouissi se confie (VIDEO)

Dans le cadre du cycle de L’Invité des Éco, Youssef Rouissi, directeur général délégué en charge du pôle Corporate & Investment Banking d’Attijariwafa bank, revient sur la trajectoire du premier groupe bancaire marocain ainsi que sur sa contribution déterminante au développement économique du pays et du continent. De la privatisation des grandes entreprises publiques à l’accompagnement des projets d’infrastructures et d’énergies renouvelables, il décrit une institution engagée, ancrée dans l’économie réelle et tournée vers l’avenir africain du Maroc.

Pour Attijariwafa bank, la proximité avec les entreprises constitue le cœur du métier. Youssef Rouissi décrit une journée type comme une succession de rencontres et d’échanges avec les clients autour de leurs besoins de gestion opérationnelle, mais aussi de leurs projets d’investissement, de croissance ou d’expansion internationale.

Cette culture de la relation de long terme fait partie intégrante de l’identité du groupe. En parallèle, la banque travaille en permanence sur la qualité d’exécution et la fluidité des parcours clients. Les équipes s’efforcent d’offrir une expérience au meilleur standard en s’appuyant sur l’ingénierie des processus, la digitalisation et l’innovation dans les services transactionnels.

L’objectif est de renforcer la compétitivité des clients et d’accompagner leur transformation. Rouissi rappelle également que la gestion du risque demeure une dimension essentielle du métier. Selon lui, une banque est avant tout une entreprise de gestion du risque, et il importe d’accorder une attention constante à la qualité des portefeuilles, à la conformité et à la gouvernance.