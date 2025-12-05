Mondial 2026: le Maroc connaît ses adversaires

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 s’est déroulé ce vendredi au prestigieux Kennedy Center de Washington en présence du président américain Donald Trump, de chefs d’Etats et de gouvernement, ainsi que des représentants des Fédérations de football des pays qualifiés.

Le Maroc a hérité du groupe C, aux côtés du Brésil, l’Ecosse et Haiti.

Cette édition inédite de la Coupe du monde sera la première à être organisée conjointement par trois pays ainsi que la première à réunir 48 pays, qui disputeront un total de 104 matchs, dont 78 aux Etats-Unis, 13 au Canada et 13 au Mexique.

