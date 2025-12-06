Transition énergétique et finance durable: le rôle moteur d’Attijariwafa bank (VIDEO)

Dans le cadre du cycle de L’Invité des Éco, Youssef Rouissi, directeur général délégué en charge du pôle Corporate & Investment Banking d’Attijariwafa bank, revient sur la trajectoire du premier groupe bancaire marocain ainsi que sur sa contribution déterminante au développement économique du pays et du continent. De la privatisation des grandes entreprises publiques à l’accompagnement des projets d’infrastructures et d’énergies renouvelables, il décrit une institution engagée, ancrée dans l’économie réelle et tournée vers l’avenir africain du Maroc.

La transition écologique est indissociable de la dynamique industrielle. Rouissi souligne que le contexte international impose des standards ESG stricts, notamment à travers la taxonomie européenne et les taxes carbone aux frontières. «Vous avez aujourd’hui des clients, des multinationales, qui demandent et exigent que leurs fournisseurs répondent également aux standards ESG et aux standards verts». Au niveau national, le Maroc dispose d’une stratégie de développement durable soutenue par le gouvernement et la Banque centrale pour accompagner les entreprises dans la transition énergétique.

Au-delà d’un rôle primordial dans le financement des grands projets de développement durable du Royaume, Attijariwafa bank a développé des parcours verts pour les entreprises, allant de l’audit énergétique à l’investissement dans des équipements d’efficacité énergétique, avec un financement innovant basé sur le partage des économies générées.

«Nous avons mis en place le premier fonds d’efficacité énergétique au Maroc, le Fonds Africain d’Efficacité Energétique, qui vise à accompagner les entreprises à travers des investissements à zéro coût pour l’entreprise», précise Rouissi.

De plus, la banque est la première en Afrique à être accréditée par le Fonds Vert du Climat des Nations Unies, permettant de mobiliser des financements concessionnels pour des projets verts.