Attijariwafa bank: au cœur de la croissance africaine (VIDEO)

Dans le cadre du cycle de L’Invité des Éco, Youssef Rouissi, directeur général délégué en charge du pôle Corporate & Investment Banking d’Attijariwafa bank, revient sur la trajectoire du premier groupe bancaire marocain ainsi que sur sa contribution déterminante au développement économique du pays et du continent. De la privatisation des grandes entreprises publiques à l’accompagnement des projets d’infrastructures et d’énergies renouvelables, il décrit une institution engagée, ancrée dans l’économie réelle et tournée vers l’avenir africain du Maroc.

Attijariwafa bank a connu depuis 2005 une phase de croissance externe particulièrement dynamique. Cette phase a commencé avec la fusion entre la Banque Commerciale du Maroc et Wafabank.

« Dès cette étape fondatrice, nous avons pris la décision stratégique de consolider notre position sur le marché marocain tout en inscrivant notre développement dans une logique régionale, tournée vers l’Afrique. Nous avons considéré qu’il ne suffisait plus d’accompagner uniquement l’économie nationale, mais qu’il fallait s’ouvrir à de nouveaux horizons, dans un esprit de complémentarité et de rayonnement. Nous sommes partis d’un constat simple : les niveaux de bancarisation en Afrique demeuraient faibles. Cela révélait un potentiel de croissance considérable, d’autant plus que la population du continent est appelée à doubler dans les 25 prochaines années », a affirmé Rouissi.

L’émergence progressive des classes moyennes africaines crée également une demande croissante en services financiers modernes. Nous avons donc vu dans cette évolution une opportunité exceptionnelle de développement, fondée sur un engagement durable envers le continent, a-t-il ajouté.

« En tant que groupe marocain, nous avons naturellement une affinité historique, religieuse, culturelle et diplomatique avec les pays d’Afrique francophone. Ces liens profonds font partie de notre identité commune et ont facilité notre ancrage dans cette région. C’est ainsi qu’en 2005, notre première opération de croissance externe a été réalisée en Tunisie, avec le rachat de la Banque du Sud », a indiqué Youssef Rouissi.

Et d’indiquer: « Aujourd’hui, Attijariwafa bank compte un réseau de 15 banques présentes sur le continent. Ces filiales, intégrées dans leurs marchés, figurent parmi les premiers acteurs de chaque pays. Elles accompagnent aussi bien les très petites entreprises et les PME que les grandes entreprises et les multinationales. Chaque implantation s’inscrit dans les priorités de développement local et contribue activement à l’économie du pays d’accueil ».