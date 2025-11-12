Terrible accident sur l’autoroute de Larache

Un grave accident de la route s’est produit mardi en début d’après-midi sur l’autoroute de Larache, faisant trois blessés, dont un grièvement, selon les informations recueillies par Le Site info.

L’accident est survenu à la suite d’une collision entre trois poids lourds, ce qui a perturbé la circulation sur ce tronçon autoroutier.

Les victimes ont été évacuées en urgence vers l’hôpital afin de recevoir les premiers soins, apprend-t-on. De leur côté, les éléments de la Gendarmerie royale ont ouvert une enquête, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

K.Z.