Maroc

Terrible accident sur l’autoroute de Larache

Rédaction N12 novembre 2025 - 10:40

Un grave accident de la route s’est produit mardi en début d’après-midi sur l’autoroute de Larache, faisant trois blessés, dont un grièvement, selon les informations recueillies par Le Site info.

L’accident est survenu à la suite d’une collision entre trois poids lourds, ce qui a perturbé la circulation sur ce tronçon autoroutier.

Les victimes ont été évacuées en urgence vers l’hôpital afin de recevoir les premiers soins, apprend-t-on. De leur côté, les éléments de la Gendarmerie royale ont ouvert une enquête, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

K.Z.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Visa Schengen : ce qui va bientôt changer, les Marocains concernés
Lire l'article









Tags
Rédaction N12 novembre 2025 - 10:40


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page