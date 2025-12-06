Attijariwafa bank au cœur du tournant industriel du Maroc (VIDEO)

Dans le cadre du cycle de L’Invité des Éco, Youssef Rouissi, directeur général délégué en charge du pôle Corporate & Investment Banking d’Attijariwafa bank, revient sur la trajectoire du premier groupe bancaire marocain ainsi que sur sa contribution déterminante au développement économique du pays et du continent. De la privatisation des grandes entreprises publiques à l’accompagnement des projets d’infrastructures et d’énergies renouvelables, il décrit une institution engagée, ancrée dans l’économie réelle et tournée vers l’avenir africain du Maroc.

Le Maroc vit aujourd’hui un moment décisif dans son développement industriel et financier. Selon Youssef Rouissi, plusieurs facteurs convergent pour transformer le pays en un véritable hub industriel et financier, capable de répondre aux exigences locales et internationales, tout en intégrant les enjeux de la transition écologique et énergétique. Il en veut pour exemple le succès phénoménal des politiques sectorielles dans l’industrie.

Aujourd’hui, l’industrie représente environ 16 % du PIB du pays, témoignant de la maturité de certains secteurs et de la robustesse des écosystèmes industriels. Rouissi souligne plusieurs réussites emblématiques. A commencer par le secteur automobile où le Maroc compte près de 250.000 emplois et un chiffre d’affaires à l’export de près de 100 milliards de dirhams.

«Nous avons un million d’automobiles fabriquées avec tout ce réseau de fournisseurs de rang 1 et de rang 2 qui gravitent autour d’un projet industriel majeur comme le projet Renault ou le projet Stellantis», précise-t-il.

Ce succès repose sur des infrastructures portuaires stratégiques, telles que le port de Tanger Méditerranée, et illustre la capacité du pays à créer de la valeur industrielle significative. S’y ajoute le secteur aéronautique avec 150 entreprises et 25.000 emplois. Le Maroc se positionne comme un hub aéronautique de premier plan, produisant des nacelles d’avion et développant des centres d’ingénierie et de recherche.

«Nous avons franchi un pas dans le secteur aéronautique avec des projets d’intégration du moteur et une valeur ajoutée industrielle de premier rang», souligne Rouissi. Ces exemples montrent que le Maroc a su structurer des écosystèmes industriels performants autour de projets phares, créant un cercle vertueux de croissance et d’innovation.