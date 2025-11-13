Maroc
Accident tragique sur l’autoroute urbaine de Casablanca (VIDEO)

Rédaction N13 novembre 2025 - 13:14

Une violente collision s’est produite ce jeudi sur l’autoroute urbaine de Casablanca, impliquant un poids lourd et une voiture légère. Sous la force de l’impact, le véhicule a été totalement endommagé tandis que d’importants dégâts ont été enregistrés au niveau de l’avant du camion.

Selon les informations recueillies par Le Site info, les deux conducteurs s’en sont miraculeusement sortis. L’automobiliste a été grièvement blessé, ce qui a nécessité son transfert en urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Le chauffeur du poids lourd, lui, n’a subi que de légères blessures.

Par ailleurs, les autorités ont dû se rendre sur les lieux du drame pour fluidifier le trafic routier, bloqué par l’accident. Une enquête a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette collision.

