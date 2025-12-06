Plainte d’habitants à Casablanca : les autorités déplacent des migrants subsahariens (VIDEO)

Les autorités locales de Casablanca ont mené, ce vendredi matin, une vaste opération visant à regrouper plusieurs migrants originaires d’Afrique subsaharienne, dans le cadre d’une campagne de relogement vers des zones situées en dehors de la ville.

Selon les informations disponibles, les autorités ont mobilisé un grand bus de transport, ainsi que d’importants renforts de policiers et d’éléments des forces auxiliaires, chargés d’organiser et de sécuriser l’ensemble de l’opération afin d’en assurer le bon déroulement.

Cette initiative intervient après de nombreuses plaintes exprimées par les habitants de plusieurs quartiers, évoquant des « comportements inquiétants » et des « actes délictueux » attribués à certains de ces migrants, ce qui a poussé les autorités à agir pour rétablir l’ordre et réduire les tensions dans ces zones.