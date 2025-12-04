La Bourse de Casablanca termine sur une note positive ce jeudI

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé sur une note positive jeudi, son indice principal, le MASI, gagnant 0,08% à 18.386,27 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,10% à 1.494,85 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a cédé 0,08% à 1.245,51 pts.

Le MASI Mid and Small Cap s’est, pour sa part, apprécié de 0,61% à 1.804,74 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index a reculé de 0,12% à 17.400,12 pts, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid a légèrement baissé de 0,03% à 15.831,82 pts.

Sur le plan sectoriel, les meilleures performances ont été enregistrées par l’Industrie agricole (+4,89%), les Sociétés de financement et autres activités financières (+3,17%) et Pétrole et gaz (+2,97%).

À l’inverse, les secteurs Sylviculture et papier (-4,22%), Électricité (-2,17%) et Transport (-0,86%) ont accusé les plus fortes baisses.

Les échanges se sont établis à plus de 2,27 milliards de dirhams (MMDH), portés principalement par Travaux Généraux de Construction de Casablanca (TGCC – 11,96 MDH), Akdital (9,62 MDH) et Marsa Maroc (8,61 MDH).

La capitalisation boursière s’est chiffrée à près de 972,23 milliards de dirhams (MMDH).

Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses ont été signées par Rebab Company (+5,99% à 100,35 DH), Salafin (+5,38% à 685 DH), CMGP Group (+4,89% à 365 DH), Afriquia Gaz (+3,73% à 4.149 DH) et SMI (+2,86% à 2.880 DH).

En revanche, les plus fortes baisses ont concerné Auto Nejma (-4,41% à 4.206 DH), Involys (-4,24% à 220 DH), Med Paper (-4,22% à 27,67 DH), Taqa Morocco (-2,17% à 2.250 DH) et Stroc Industrie (-2,05% à 263 DH).

S.L