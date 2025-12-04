Zoo d’Aïn Sebaâ : ouverture le 22 décembre, les tarifs dévoilés

A la Une

Moulay Ahmed Afilal, adjoint au maire de Casablanca, a dévoilé d’importantes informations concernant la date d’ouverture du parc d’Aïn Sebaâ ainsi que les tarifs d’accès.

Dans une déclaration à Le Site Info, Afilal a précisé que le zoo d’Aïn Sebaâ ouvrira officiellement ses portes le 22 décembre prochain, une fois les travaux achevés.

Il a ajouté que le prix d’entrée a été fixé à 80 dirhams pour les adultes et 50 dirhams pour les enfants, avec des offres familiales et de groupe à 60 dirhams pour les adultes et 40 dirhams pour les enfants.

Le parc s’étend sur une superficie de 13 hectares, dont 10 hectares dédiés aux animaux et 3 hectares aux espaces de loisirs, et abritera environ 45 espèces animales différentes.

Le projet comprend trois zones géographiques représentant l’Afrique, l’Asie et l’Amérique, ainsi qu’une variété d’animaux, une ferme pédagogique, une clinique vétérinaire, deux aires de pique-nique, un restaurant, en plus d’une boutique et de plusieurs stands.