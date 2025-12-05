Clôture: La Bourse de Casablanca consolide ses gains

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a consolidé ses gains, vendredi à la clôture, son indice principal, le MASI, gagnant 0,45% à 18.469,38 points (pts). Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a pris 0,39% à 1.500,72 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a avancé de 0,44% à 1.250,93 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a progressé de 0,81% à 1.819,33 pts. Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des gains respectifs de 0,3% à 17.451,72 pts et de 0,47% à 15.905,68 pts.