Lancement du programme PME Supply Chain pour moderniser la logistique marocaine (VIDEO)

Le nouveau programme d’accompagnement « PME Supply Chain », destiné aux entreprises logistiques pour la période 2025-2029, a été officiellement lancé le 2 décembre lors d’une cérémonie à Rabat.

Cet événement constitue un jalon important dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique.

Développé conjointement par le ministère du Transport et de la Logistique, le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’AMDL, Maroc PME, la CGEM et la FTL, le programme « PME Supply Chain » vise à déployer une offre d’accompagnement et d’assistance technique et stratégique auprès des logisticiens.

Cette offre est structurée autour de trois axes principaux : l’amélioration de la performance opérationnelle, la transformation digitale et la transition vers des systèmes de management intégrés Qualité, Sécurité et Environnement (QSE).

Le programme sera déployé dans le cadre d’une gouvernance concertée et participative, mobilisant pleinement les professionnels du secteur. Piloté conjointement par l’AMDL et l’Agence Maroc PME, il cible spécifiquement les PME opérant dans les activités d’entreposage, le 3PL/4PL, la logistique du e-commerce, le transport routier de marchandises et les différents services spécialisés de la supply chain.

Le programme est doté d’un budget global de 100 millions de dirhams pour la période 2025-2029, et ambitionne de générer, par un effet de levier significatif, d’importants investissements privés dédiés à la modernisation des services logistiques.

Le programme « PME Supply Chain » reflète une dynamique partenariale public-privé visant à favoriser l’émergence de prestataires logistiques performants, innovants et respectueux de l’environnement, tout en contribuant à la structuration du tissu logistique afin de soutenir une compétitivité durable de l’économie nationale.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Abdessamad KAYOUH, ministre du Transport et de la Logistique, Taoufiq MOUCHARRAF , le Secrétaire Général du ministère de l’Industrie et du Commerce, Ghassane EL MACHRAFI, Directeur Général de l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL), Anouar ALAOUI ISMAILI, Directeur Général de Maroc PME, Mohammed FIKRAT, vice-président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et Mohammed Talal, Vice-président de la Fédération du Transport et de la Logistique (FTL).

Les entreprises souhaitant bénéficier du programme PME Supply Chain sont invitées à consulter le lien :

https://marocpme.gov.ma/pme-supply-chain/