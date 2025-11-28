L’ambassade du Gabon à Rabat organise une exposition

L’Ambassade du Gabon au Royaume du Maroc, sous la présidence de Son Excellence Abdelaziz Branly OUPOLO, organise les 4 et 5 décembre 2025 à Rabat une exposition réunissant deux artistes dont les parcours et les sensibilités traduisent la vitalité de la création africaine contemporaine : Ines-Noor Chaqroun (INC__.), jeune artiste marocaine, et Isham Delberg, figure gabonaise reconnue pour la singularité de son langage visuel.

Cette rencontre artistique, intitulée THE IDEOLOGIES ; Une traversée à deux voix, met en lumière la manière dont deux œuvres issues de contextes culturels différents peuvent entrer en dialogue, sans recherche d’uniformité, mais avec une volonté réelle de compréhension et d’ouverture.

Les travaux présentés explorent la mémoire, les émotions intérieures, les formes du quotidien et les gestes qui donnent sens à une création.

L’événement s’inscrit dans une dynamique de coopération culturelle entre le Gabon et le Maroc. Les deux pays, liés par une relation diplomatique solide et un attachement commun aux valeurs de dialogue et de respect mutuel, trouvent dans ce projet une occasion supplémentaire de renforcer leurs échanges artistiques et de donner une visibilité accrue aux talents émergents comme confirmés.

À propos des artistes

Ines-Noor Chaqroun ; Maroc

Artiste contemporaine marocaine, Ines-Noor Chaqroun développe un travail centré sur les émotions, l’introspection et la transformation personnelle. Son approche visuelle accorde une place essentielle aux nuances, aux espaces vides et aux éléments graphiques qui traduisent l’évolution intérieure des individus.

Isham Delberg ; Gabon

Artiste autodidacte, Isham DELBERG est reconnu pour son travail en pyrogravure sur bois et en dessin à l’encre de Chine à la plume métallique.

Sa pratique se caractérise par une précision remarquable et une attention minutieuse portée aux détails. Ses œuvres interrogent les formes du patrimoine gabonais tout en les réinscrivant dans une lecture contemporaine.

Un projet au service du rapprochement culturel

L’exposition THE IDEOLOGIES offre un cadre propice à la valorisation de la diversité des expressions artistiques africaines.

À travers cette initiative, l’Ambassade du Gabon réaffirme son engagement pour la promotion du dialogue culturel et pour le renforcement des relations entre les créateurs du Gabon, du Maroc et de l’ensemble du continent.