L’UIR célèbre ses 15 ans d’excellence et confirme son rayonnement international

L’Université Internationale de Rabat (UIR) célèbre cette année ses 15 ans d’existence, marqués par une série de reconnaissances et d’accréditations internationales qui consacrent son modèle académique, scientifique et institutionnel.

Fondée en 2010 dans le cadre d’un partenariat public-privé pionnier, l’UIR s’est imposée en une décennie et demie comme un acteur de référence de l’enseignement supérieur au Maroc et en Afrique, alliant exigence académique, innovation, recherche appliquée et ouverture internationale.

L’UIR parmi les universités les plus performantes au monde selon le Times Higher Education (THE WUR)

Le prestigieux Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) a publié le 9 octobre 2025 son classement des universités les plus performantes au niveau mondial.

L’Université Internationale de Rabat y fait une entrée remarquée en se classant 2e au Maroc (sur 12 universités marocaines classées) et parmi le Top 1000 mondial, aux côtés d’institutions issues de 115 pays et régions à travers le monde.

Le classement THE WUR évalue la performance des universités selon cinq piliers fondamentaux :

– Enseignement (environnement d’apprentissage),

– Environnement de recherche (volume, revenus et réputation),

– Qualité de la recherche (impact, excellence et influence),

– Internationalisation (personnel, étudiants, recherche),

– Engagement industriel (brevets et revenus).

Cette performance vient s’ajouter au classement THE Impact, dans lequel l’UIR occupe depuis quatre années consécutives la première place nationale, en reconnaissance de son engagement envers les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Des accréditations internationales qui confirment l’excellence du modèle UIR

À l’aube de l’année universitaire 2025-2026, l’UIR se voit décerner plusieurs labels de qualité internationaux, confirmant la reconnaissance de son modèle unique :

– EQUIS (European Quality Improvement System) : accréditation mondiale de référence délivrée par l’EFMD, reconnaissant l’excellence académique, la qualité de la recherche et l’impact sociétal de la Rabat Business School, également classée cette année dans le Top 20 mondial des Business Schools.

– Financial Times Ranking (FT) : l’UIR rejoint le cercle restreint des institutions africaines citées dans ce classement, soulignant la compétitivité et la qualité de ses programmes de management.

– ABET : accréditation américaine reconnaissant la rigueur scientifique et technologique des formations en ingénierie et éco-technologies avancées.

– CTI & Label EUR-ACE : accréditations européennes pour les écoles d’ingénieurs, attestant la conformité des programmes aux standards internationaux.

– ISO 14001 : certification en management environnemental, qui vient consacrer l’engagement de l’Université pour la durabilité et la gestion écoresponsable de son campus.

L’UIR s’illustre également par sa position de leader africain en matière de brevets, et les médailles d’or obtenues au Salon International de l’Innovation de Genève, récompensant les innovations de rupture portées par ses chercheurs.

Ces succès témoignent de la maturité scientifique et de l’esprit d’innovation qui caractérisent le modèle UIR, articulé autour d’un écosystème complet de recherche, d’entrepreneuriat et de transfert de technologie.

En quinze ans, l’Université a su bâtir une identité forte et une trajectoire exemplaire, marquées par :

– Le développement de programmes reconnus à l’international, alignés sur les standards mondiaux ;

– Le renforcement de plus de 300 partenariats académiques avec des universités de renom à travers le monde ;

– La création d’un campus écoresponsable, pionnier au Maroc ;

– L’ancrage de la recherche et de l’innovation au cœur de sa mission sociétale.

À travers ces distinctions, l’Université Internationale de Rabat réaffirme sa mission :

Produire et transmettre des savoirs et des valeurs pour les sociétés de demain, former des citoyens responsables et accompagner le rayonnement du Maroc et de l’Afrique sur la scène internationale.