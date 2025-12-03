Vague de froid au Maroc : lancement de l’opération « Riaya 2025-2026 »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale a lancé l’opération « Riaya 2025-2026 », en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, visant à fournir les soins nécessaires aux populations des zones touchées par la vague de froid, et dans le cadre du Plan National d’atténuation des effets de la vague de froid.

Menée du 15 novembre 2025 au 30 mars 2026, cette opération concerne 31 provinces réparties sur 8 régions, dont 4 provinces dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (Chefchaouen, Ouezzane, Larache et Al Hoceima), ainsi que 7 provinces dans la région de l’Oriental, (Figuig, Taourirt, Driouch, Oujda-Angad, Jerada, Guercif et Berkane), indique le ministère dans un communiqué.

Cette opération concerne également les provinces de Béni Mellal, Azilal et Khénifra, relevant de la région de Béni Mellal-Khénifra, ainsi que les provinces de Midelt, Ouarzazate, Tinghir, Zagora et Errachidia (région de Drâa-Tafilalet).

Seront également concernées les provinces de Boulemane, Sefrou, Ifrane, Taza, Taounate et El Hajeb, relevant de la région de Fès-Meknès, les provinces de Taroudant, Chtouka Aït Baha (région de Souss-Massa) ainsi que les provinces d’Al Haouz et Chichaoua (région de Marrakech-Safi), ainsi que la province de Khémisset dans la région de Rabat-Salé-Kénitra.

Cette opération vise à assurer une réponse adéquate aux besoins de santé des populations habitant dans les zones touchées par la vague de froid et les zones éloignées du milieu rural, en fournissant des services de santé de proximité, notamment les soins de santé primaires, les soins curatifs et préventifs, ainsi que les services de sensibilisation au niveau des centres de santé, relève le ministère.

Cette initiative, poursuit-t-on, prévoit le renforcement des activités des unités médicales mobiles au niveau des points de rassemblement de ces populations, tout en assurant la prise en charge des cas recensés par le biais de campagnes médicales spécialisées et des hôpitaux de référence, ainsi que la prise en charge des cas d’urgence.

L’opération a également pour objectif d’assurer la disponibilité des ressources humaines, des équipements, des médicaments et produits médicaux ainsi que des moyens logistiques au niveau des 523 centres de santé situés dans les zones affectées par les vagues de froid, afin d’accueillir et de prendre en charge les populations des zones ciblées.

Ce processus a également pour but de réaliser 3.528 visites de terrain par les unités médicales mobiles dans les zones isolées et aux points de rassemblement de la population, organiser 183 caravanes médicales spécialisées, en complément des mini-campagnes médicales spécialisées, afin de répondre aux besoins identifiés en matière de services médicaux et de soins spécialisés, en plus de mettre en place un système de coordination entre les unités médicales mobiles, les caravanes médicales spécialisées, les mini-campagnes médicales spécialisées, ainsi que le dispositif de prise en charge des urgences.

Afin de garantir l’atteinte des objectifs de l’opération, le ministère fait savoir que 2.817 professionnels de santé ont été mobilisés, comprenant des médecins, infirmiers, pharmaciens, techniciens et personnels administratifs.

Cette mobilisation s’accompagne de divers équipements biomédicaux : échographies mobiles, mini-analyseurs mobiles pour les examens de laboratoire, fauteuils dentaires, réfractomètres et autres dispositifs prévus dans la programmation, précise la même source, ajoutant que des moyens logistiques supplémentaires, dont des unités sanitaires mobiles et des ambulances, seront également déployés.

En ce qui concerne les médicaments et les produits de santé, une enveloppe financière exceptionnelle de 11,320 millions de dirhams sera mobilisée par les services centraux du ministère, en plus du budget annuel alloué aux provinces, relève le communiqué, notant qu’une enveloppe supplémentaire de 2,582 millions de dirhams sera dédiée, toujours par les services centraux du ministère, à la couverture des besoins en carburant et en maintenance.

Quant au coût global de la prise en charge médicale au niveau des établissements hospitaliers, il demeurera en fonction des besoins identifiés dans chaque province, note la même source.

Le ministère œuvrera également à encourager l’ensemble des partenaires et intervenants à contribuer à la mise en œuvre et à la réussite de cette opération, en soulignant particulièrement le rôle vital et efficace joué par les autorités locales, à leur tête les walis et les gouverneurs, ainsi que les instances élues, le secteur privé, les associations de la société civile et les organisations actives dans le domaine de la santé, conclut le communiqué.