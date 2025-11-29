Lalla Meryem préside une cérémonie à Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

La Princesse Lalla Meryem a présidé, samedi à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc à Rabat, la cérémonie d’inauguration du « Bazar Solidaire » de bienfaisance du Cercle diplomatique, placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI.

A son arrivée à la Bibliothèque Nationale du Royaume, la Princesse a passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être saluée par Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Naima Ben Yahia, ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Mohamed Yacoubi, wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Rachid El Abdi, président du Conseil régional, Fatiha Almoudni, présidente du Conseil communal, Abdelaziz Driouich, président du Conseil préfectoral, et Samira Malizi, directrice de la Bibliothèque Nationale.

La Princesse Lalla Meryem a été également saluée par Maria Ciobanu, Ambassadeur de la Roumanie, Saulekul Sailaukyzy, Ambassadeur de la République du Kazakhstan, Mawadda Omer Hageltoum El Badawi, Ambassadeur de la République du Soudan, Isabelle Valois, Ambassadeur du Canada, Le Kim Quy, Ambassadeur de la République Socialiste du Vietnam, Raja Youssefi, Chargée d’affaires près l’ambassade de la République tunisienne, Unielle Oupolo, épouse de l’Ambassadeur du Gabon au Maroc, Présidente du Cercle Diplomatique et Yolanda Jah, Secrétaire générale du Cercle diplomatique.

Après avoir coupé le ruban symbolique annonçant l’ouverture du « Bazar solidaire » de bienfaisance, la Princesse a été saluée par les épouses des Ambassadeurs accrédités à Rabat, avant de visiter les différents stands du Bazar où est exposée une grande variété de produits artisanaux et de terroir provenant de plusieurs pays du monde représentant les différents continents.

Au terme de cette cérémonie, la Princesse Lalla Meryem a posé pour une photo-souvenir avec les membres du Cercle diplomatique.

Le « Bazar solidaire » de bienfaisance est un rendez-vous annuel organisé par le Cercle diplomatique au Maroc pour célébrer l’amitié et la solidarité et soutenir les ONG marocaines œuvrant en faveur des plus défavorisés.

Cet événement est l’activité phare du Cercle diplomatique, dont les membres sont les conjointes des Chefs de missions diplomatiques et des représentants d’organisations internationales accréditées au Maroc.

Plus de quarante pays et organisations internationales représentant l’Afrique, l’Amérique, l’Asie, l’Europe et le Moyen-Orient participent à l’édition 2025 avec une grande variété de produits, notamment l’artisanat, le textile et les œuvres d’art.

Les participantes se rassemblent autour d’un objectif commun : récolter des fonds pour soutenir les ONG marocaines œuvrant dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la promotion de la condition des femmes en milieu rural, tout en cultivant les valeurs de fraternité, de solidarité et de générosité dans un climat de compréhension mutuelle et de respect entre les cultures et les religions.

À travers ses diverses initiatives caritatives, le Cercle diplomatique vise notamment à renforcer les liens d’amitié entre le Maroc et la communauté diplomatique.

