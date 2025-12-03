Viol collectif d’un mineur au Moussem Moulay Abdellah : le verdict est tombé

La chambre criminelle de première instance de la Cour d’appel de la ville d’El Jadida a décidé, mardi soir, d’infliger de lourdes peines aux personnes impliquées dans l’affaire d’atteinte sexuelle sur un mineur durant le Moussem de Moulay Abdallah Amghar, avec un total de 90 ans de prison ferme.

Le tribunal a condamné les six accusés à 15 ans de prison ferme chacun, après que leur implication dans l’affaire a été retenue.

Le juge d’instruction auprès de la Cour d’appel d’El Jadida avait ordonné le placement en détention de six individus, soupçonnés d’être impliqués dans des faits d’abus sur un enfant lors de ce Moussem.

Auparavant, le procureur général près la Cour d’appel avait annoncé la mise en garde à vue d’un homme adulte, soupçonné d’avoir commis des actes à l’encontre de l’enfant.

Selon un communiqué du parquet, l’identité d’autres personnes impliquées a été établie, et les enquêtes se poursuivent. Le ministère public a ouvert une enquête judiciaire au sujet de ces soupçons, et l’enfant a été soumis lundi à un examen médico-légal, avant d’être entendu en présence de sa mère. Les investigations sont toujours en cours.

La victime, âgée de 13 ans et originaire de la province de Youssoufia, aurait subi les faits lors de sa venue au Moussem de Moulay Abdallah Amghar, dans la province d’El Jadida.