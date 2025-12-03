Maroc

Devises vs Dirham : les cours du mercredi 03 décembre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)3 décembre 2025 - 09:23
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 03 décembre 2025.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2341 – 11,8937

1 DOLLAR U.S.A. 8,7906 – 10,2162

1 DOLLAR CANADIEN 6,292 – 7,3124

1 LIVRE STERLING 11,638 – 13,526

1 LIVRE GIBRALTAR 11,638 – 13,526

1 FRANC SUISSE 10,958 – 12,736

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3424 – 2,7222

1 DINAR KOWEITIEN 28,634 – 33,278

1 DIRHAM E.A.U. 2,3934 – 2,7816

1 RIYAL QATARI 2,4111 – 2,8021

1 DINAR BAHREINI 23,317 – 27,099

100 YENS JAPONAIS 5,6473 – 6,5631

1 RIYAL OMANI 22,833 – 26,535.



