Clôture du projet SMMMART à la plateforme R&D de Masen

Dans le cadre du partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et la République de Corée, MASEN et KOICA (Korea International Cooperation Agency) ont procédé à la clôture du projet SMMMART (Smart Multi Microgrid for Morocco & Africa Rural Territories) au niveau de la plateforme R&D du Complexe Noor Ouarzazate, suivi d’une visite sur site d’une des installations minigrid déployées dans les provinces de Ouarzazate et de Taroudant. La mobilisation du Gouvernement de la République de Corée et de la KOICA confirme l’engagement continu des partenaires en faveur du développement des énergies renouvelables et de l’électrification inclusive au Maroc.

Cet événement a connu la participation de l’Ambassade de la République de Corée, de la KOICA, du Ministère de la Transition énergétique et du Développement Durable, des représentants des autorités locales des Provinces concernées, des partenaires institutionnels, de l’ONEE, la SRM Souss Massa, la SRM Drâa Tafilalt et la SDL Ouarzazate Aménagement, ainsi que des partenaires industriels, Huawei, JA Solar, Jinko Solar et LONGi Solar.

Les énergies renouvelables au service du développement territorial

MASEN poursuit son engagement en faveur du déploiement de solutions énergétiques durables et innovantes, mises en œuvre avec le soutien du Gouvernement de la République de Corée et de ses partenaires industriels. Ces projets visent à répondre aux besoins des communautés locales en renforçant l’accès à des systèmes énergétiques modernes et durables. L’appui apporté dans ce cadre vient soutenir les actions menées par Masen et contribuer aux priorités nationales en matière de transition énergétique et de développement des territoires.

Projet SMMMART : accélérer le déploiement des microgrids au profit des populations rurales

Financé par la KOICA et mis en œuvre par MASEN le projet SMMMART a permis de mettre en place une première structure dédiée à la recherche et à la démonstration de smart microgrids.

Ce programme de coopération technologique, qui s’est étendu sur une durée de six années, constitue un socle important pour l’industrialisation de ces solutions résilientes, en faveur de l’innovation et de l’accélération de la transition énergétique.

Il a permis notamment :

La création d’un laboratoire R&D de pointe au sein du complexe Noor Ouarzazate, doté de plusieurs équipements de simulation avancée.

La construction et mise en service d’un site de démonstration unique au Maroc et en Afrique, composé de microgrids interconnectés au niveau de la plateforme R&D de MASEN au sein du complexe Noor Ouarzazate ;

Le renforcement des compétences nationales, à travers des formations spécialisées au Maroc et en République de Corée.

Le développement de modèles techniques et économiques de smart microgrids adaptés aux conditions marocaines et africaines.

À l’occasion de cette cérémonie, les participants ont visité à Anmid, la mini-centrale solaire photovoltaïque (200 kWp) couplée à un système de stockage électrique (800 kWh). Cette installation illustre de manière tangible la mise en œuvre de solutions solaires intelligentes, au service des territoires, déployée également sur trois autres villages au niveau de la Province de Taroudant.

À travers ces projets, MASEN réaffirme son engagement à accompagner, aux côtés de ses partenaires nationaux et internationaux, y compris le Gouvernement de la République de Corée et la KOICA, le développement de solutions énergétiques durables et intelligentes contribuant à la résilience des territoires, à l’inclusion énergétique et au développement socio-économique local.

A propos de Masen

Créé en 2010, Masen est le groupe chargé de piloter le déploiement des énergies renouvelables au Maroc. À travers ses projets renouvelables intégrés, Masen participe à l’atteinte de l’objectif national de plus de 52 % d’énergies renouvelables dans le mix électrique du Royaume à l’horizon 2030, tout en contribuant à l’émergence d’un écosystème national compétitif.

Masen est également le point focal de l’Offre Maroc Hydrogène Vert, visant à positionner le Maroc comme un hub régional de cette filière émergente. Masen accompagne les investisseurs, facilite l’émergence de projets intégrés viables et assure la coordination avec les institutions publiques concernées.

Masen place la valorisation des ressources renouvelables au cœur sa stratégie, pour créer une force inépuisable de développement économique, territorial et environnemental pour le Maroc et au-delà.

À propos de KOICA

Créée en 1991, la Korea International Cooperation Agency, KOICAest l’agence de coopération au développement chargée de mettre en œuvre les programmes d’Aide Publique au Développement (APD) du Gouvernement coréen. KOICA œuvre pour le développement durable, la réduction de la pauvreté et la promotion de la coopération internationale, à travers des projets dans les secteurs de l’éducation, de la santé, du climat, des infrastructures et de l’énergie.