Réductions sur transport, cinéma et formation… le « Pass Jeunes » s’élargit

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication poursuit le développement de ses services destinés aux jeunes dans le cadre du « Pass Jeunes », destiné aux Marocains âgés de 15 à 30 ans, tout en œuvrant à résoudre l’ensemble des problèmes techniques y afférents et à garantir l’accès de tous les jeunes dans les différentes régions et provinces du pays.

Dans ce contexte, de nouveaux services ont été lancés, tels qu’une réduction de 20 % sur les billets de train grâce à un partenariat avec l’Office national des chemins de fer (ONCF), des réductions pouvant atteindre 50 % pour les séances de cinéma dans les salles Pathé et Mégarama, une réduction de 50 % à l’Institut français, ainsi que l’ouverture gratuite de comptes bancaires auprès des banques partenaires.

Le ministère poursuit également la mise en place de nouveaux partenariats, notamment avec le tramway de Casablanca, et avec l’Institut Cervantes pour l’apprentissage de l’espagnol, ainsi que d’autres services comme des formations avec la société CISCO, spécialisée dans les logiciels et la cybersécurité.

Une équipe dédiée se charge du traitement des demandes d’obtention du Pass Jeunes et de l’extension du nombre de bénéficiaires, à travers de nouveaux partenariats, tout en assurant la gestion et la résolution des éventuels obstacles auxquels pourraient être confrontés les jeunes.

À noter qu’à ce jour, 65 jeunes femmes et hommes ont bénéficié de réductions pour l’achat d’appartements ou de lots de terrain auprès du groupe immobilier Al Omrane, dans le cadre du partenariat entre le ministère et le groupe.