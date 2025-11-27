Ilyas El Malki face à de graves accusations : comparution ce vendredi devant le tribunal

Le streamer Ilyas El Malki va comparaître ce vendredi, devant la chambre des délits du tribunal de première instance d’El Jadida, pour la première audience de son procès, après avoir été arrêté lundi dernier.

Ilyas El Malki a de nouveau été présenté ce jeudi, devant le procureur du roi près du tribunal de première instance d’El Jadida, qui a ordonné son placement en détention à la prison locale de la même ville.

Malki fait face à de nombreuses accusations, parmi lesquelles la diffusion de fausses allégations portant atteinte à la vie privée, l’injure et la diffamation envers une personne ou une organisation,l’incitation à la discrimination et à la haine, la complicité ou l’aide à la pratique de la prostitution par tous moyens, la prostitution ou l’incitation à la corruption d’une personne vulnérable, l’incitation des mineurs de moins de 18 ans à la prostitution ou à la sexualité tarifée, ainsi que la possession et la consommation de drogues.

L’arrestation d’Ilyas El Malki et l’expertise technique de ses téléphones font suite à une plainte déposée par des syndicats représentant des conducteurs de véhicules, qui contestaient certaines déclarations précédentes de Malki jugées « offensantes » pour leur profession et ses membres. Des drogues ont également été saisies chez lui.

Il convient de noter que l’arrestation d’El Malki intervient dans le cadre d’une campagne de « nettoyage » et d’arrestations menée par la police judiciaire à l’encontre de plusieurs créateurs de contenus controversés.