France: ElGrande Toto parmi les stars de la nouvelle saison de « Validé »

A la Une

Taha Fahsi, alias ElGrande Toto, a participé à la troisième saison de la série française Validé, qui s’intéresse aux coulisses de l’industrie du rap.

L’artiste marocain y interprète son propre rôle, celui d’un rappeur que le label musical fictif Apash tente de recruter.

Cette nouvelle saison de Validé retrace la création du label Apash par William et Ibrahim, et leur combat pour en assurer le succès malgré les tensions et rivalités qui éclatent entre leurs principales têtes d’affiche, Zak et Salif, le duo musical connu sous le nom de “Cobra”.

En plus d’ElGrande Toto, plusieurs artistes français font également une apparition dans la série, comme Lacrim, Maître Gims, Soprano et Kool Shen.

H.M.