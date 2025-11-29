El Jadida : Ilyas El Malki risque très gros

Ilyas El Malki a comparu vendredi devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance d’El Jadida, où il fait face à une série d’accusations susceptibles de lui valoir jusqu’à dix ans de prison.

Le juge a décidé de reporter son procès au 9 décembre prochain, avant d’ordonner son transfert vers la prison locale de Sidi Moussa.

L’interpellation du célèbre streamer marocain, intervenue lundi dernier, fait suite à des plaintes déposées par des syndicats représentant les chauffeurs de taxi, qui estimaient que certaines de ses déclarations portaient atteinte à leur profession.

El Malki est également poursuivi pour avoir diffusé de fausses allégations portant atteinte à la vie privée, avoir commis des injures et diffamation à l’égard d’une personne ou d’une institution et avoir porté atteinte à la pudeur à travers une exhibition considérée comme volontaire et accessible à des mineurs.

Le streameur est aussi poursuivi pour incitation à la discrimination et à la haine, mais aussi pour des faits liés à la facilitation de la prostitution, l’incitation à la débauche d’une personne en situation de vulnérabilité et l’incitation de mineurs à la prostitution. Le dossier mentionne enfin la possession et la consommation de stupéfiants.

