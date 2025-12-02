Météo Maroc: chutes de neige et pluies ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 03 décembre 2025:

-Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif, l’Oriental, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

-Chute de neige sur le Moyen Atlas, le Nord du Haut Atlas et les Hauts plateaux Orientaux avec quelques flocons de neige sur le Rif.

-Temps passagèrement nuageux avec des pluies ou averses sur le Saiss, le Moyen Atlas et l’Oriental.

-Temps passagèrement nuageux avec faibles pluies éparses sur le Sud du Gharb, Chaouia, Doukkala, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Nord du Haut Atlas et ses plaines Ouest et l’extrême sud du pays.

-Rafales de vent assez fortes à parfois fortes sur la Méditerranée, les Haut et Moyen Atlas et l’Oriental avec chasse- poussières par endroits.

-Rafales de vent assez fortes sur les côtes nord, centre et sud avec chasse-poussières par endroits.

-Température minimale de l’ordre de -04/01°C sur l’Atlas, de 01/05°C sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux, de 11/18°C sur le Sud des provinces sahariennes et près des côtes et de 04/11°C partout ailleurs.

-Température maximale en baisse sur l’Oriental, la Méditerranée, le Moyen Atlas et l’extrême sud du pays et en légère hausse ou peu variable ailleurs.

-Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte au nord de Tarfaya, localement forte à très forte l’après midi au sud de Mehdia, peu agitée à agitée au sud de Tarfaya devenant agitée à forte le soir.

S.L.