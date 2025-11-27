Affaire Ilyas El Malki : ce qu’a décidé le procureur du Roi

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance d’El Jadida a décidé, mercredi, de prolonger de 24 heures la garde à vue d’Ilyas El Malki. La décision a été prise afin de permettre aux enquêteurs d’approfondir les investigations liées aux faits qui lui sont reprochés, apprend-t-on.

Contacté par Le Site info, le coordinateur régional de la Fédération démocratique du travail à El Jadida a indiqué que les associations et représentants des chauffeurs de taxi de la ville avaient retiré leur plainte à l’encontre du célèbre streamer marocain, après les excuses publiques formulées par son père à l’adresse de l’ensemble des taximen du Maroc.

La même source précise que les plaignants avaient initialement hésité avant de saisir la justice. Cependant, les excuses jugées provocatrices d’El Malki lors d’un live les ont finalement poussés à déposer plainte.

Et d’ajouter que les représentants des chauffeurs de taxi à Oujda, Settat et Casablanca ont eux aussi déposé des plaintes contre le streamer, suivis par les syndicats des taximen de Béni Mellal et Fqih Bensalah.

Pour rappel, l’interpellation d’Ilyas El Malki intervient dans le cadre d’une plainte déposée par plusieurs syndicats professionnels, dénonçant des propos jugés « offensants » à l’égard des taximen.

