Le militant Sion Assidon inhumé à Casablanca (VIDEO)

Le militant marocain Sion Assidon a été inhumé ce dimanche, au cimetière juif de Casablanca.

Les funérailles ont réuni de nombreux militants, politiciens et proches du défunt, parmi lesquels le secrétaire général PPS, Nabil Benabdallah. Plusieurs personnes arboraient des drapeaux palestiniens et portaient le keffieh, symbole de la cause que Sion Assidon a défendue tout au long de sa vie.

Pour rappel, e Procureur général du Roi près la Cour d’appel de Casablanca a indiqué qu’en date du 7 novembre 2025, le parquet, informé du décès de Sion Shimon Harim Baroch Assidon, a ordonné, dans le cadre de l’enquête qu’il supervise, une autopsie de son cadavre, confiée à une commission médicale tripartite formée de médecins légistes.

Selon les résultats de l’enquête, ce décès est secondaire aux complications infectieuses (Sepsis) d’un traumatisme crânien fait d’hémorragies cérébro-méningées, de contusions cérébrales et d’une fracture crânienne, indique un communiqué du Procureur général du Roi près la Cour d’appel de Casablanca.

Ces conclusions, corroborées par les premiers éléments de l’enquête de cette affaire, privilégient l’hypothèse d’une chute du défunt d’une échelle au moment où il effectuait des travaux de jardinage, précise la même source.

Le parquet veillera à prendre la décision juridique appropriée, dès l’achèvement de l’enquête.

Le communiqué rappelle que le Procureur général du Roi près la Cour d’appel de Casablanca a indiqué que, suite au communiqué du parquet daté du 19 août 2025, relatif au défunt Sion Shimon Harim Baroch Assidon, retrouvé alors en état d’évanouissement à son domicile et évacué vers l’hôpital, des instructions avaient été données, par ce même parquet, à la police judiciaire pour l’ouverture d’une enquête à ce sujet, dont les résultats avaient été rendus publics.

H.M.