Météo au Maroc: rafales de vent et hausse des températures ce lundi

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour lundi 10 novembre 2025 :

– Formations brumeuses, par endroits, sur le Gharb et les côtes centres, le matin et la nuit.

– Nuages bas matinaux et nocturnes assez denses sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent modérées sur les régions du Haut-Atlas, les côtes Centres et Sud et le sud de l’Oriental avec chasse-poussières par endroits.

– Formations brumeuses par endroits sur les côtes Sud, la nuit.

– Température minimale de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 15/20°C sur les provinces sahariennes, l’extrême Sud-Est et le Souss et de 11/14°C partout ailleurs.

– Température de jour en légère hausse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tarfaya et Laâyoune, et agitée à forte ailleurs.

S.L.