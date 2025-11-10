Maroc-Ouganda: la billetterie est lancée

La vente des billets du match amical qui opposera l’équipe nationale marocaine à son homologue ougandaise, le 18 novembre au Grand stade de Tanger (20h00), a été lancée ce lundi à 09h00, annonce le comité d’organisation de cette rencontre.

Dans le but d’assurer une expérience fluide et sécurisée aux supporters, les billets seront disponibles exclusivement via la plateforme en ligne : www.webook.com, ainsi que via l’application officielle Webook, lit-on dans un communiqué publié sur le site officiel de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Les prix des billets ont été fixés à 100 DH pour la catégorie 3, à 200 DH pour la 2è catégorie et à 300 dh pour la 1ère catégorie. S’agissant du salon d’hospitalité, son prix s’élève à 1.000 DH, alors que le billet de la tribune d’honneur (VIP) est de l’ordre de 1.500 DH. Le billet de la tribune d’honneur supérieure (VVIP) s’élève à 2.000 DH, tandis que les billets des loges privées (Skybox) seront vendus à 20.000 DH.

Afin de simplifier le processus, le comité d’organisation annonce que tous les billets seront envoyés directement via l’application officielle Webook aux acheteurs.

« Le comité d’organisation invite tous les supporters à respecter les consignes d’organisation en vigueur, notamment les numéros de sièges indiqués sur les billets », ajoute la même source, notant que « tout manquement à ces règles entraînera des sanctions légales prévues par la réglementation en vigueur ».

