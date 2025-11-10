Lions de l’Atlas: le match Maroc-Mozambique à guichets fermés

Par LeSiteinfo avec MAP

Le comité d’organisation du match amical qui opposera la sélection marocaine de football à son homologue mozambicaine, vendredi 14 novembre au Grand stade de Tanger (20h00), annonce que cette rencontre se jouera à guichets fermés après la vente de la totalité des billets.

Dans un communiqué, le comité d’organisation se félicite de ce « fort engouement des supporters, ce qui témoigne de l’immense intérêt du public envers l’équipe nationale ».

Le Comité d’organisation remercie les supporters pour leur adhésion et le soutien inconditionnel apporté au Onze national, appelant les supporters à respecter le dispositif organisationnel et sécuritaire afin de leur permettre de suivre ce match dans les meilleures conditions en prévision des futures manifestations continentale et mondiale qu’abritera le Royaume.

Le coach national Walid Regragui a convoqué 27 joueurs pour les deux matchs amicaux face au Mozambique et à l’Ouganda, prévus respectivement les 14 et 18 novembre au Grand Stade de Tanger (20h00), dans le cadre des préparatifs à la CAN Maroc-2025.

Cette liste est marquée par le retour de Romain Saïss, ainsi que des attaquants Soufiane Rahimi et Sofiane Diop, la première convocation du joueur du PSV Eindhoven Anass Salah-Eddine, et l’absence d’Achraf Hakimi, blessé.

Le Maroc évoluera dans le groupe A de la compétition, aux côtés des Comores, du Mali et de la Zambie.

