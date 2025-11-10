Viandes rouges: face à la flambée des prix, le Maroc se tourne vers le Brésil

Les prix de la viande rouge continuent de grimper à Casablanca, où le kilo se vend actuellement entre 85 et 90 dirhams, selon plusieurs consommateurs qui dénoncent une hausse persistante depuis plusieurs mois.

Face à cette situation, le Maroc devrait importer près de 30.000 têtes de bétail en provenance du Brésil durant le mois de novembre, après la suspension des exportations espagnoles en raison de la détection d’un foyer de dermatose nodulaire contagieuse chez les bovins.

Mohamed Jabli, le président de la Fédération marocaine des acteurs de la filière élevage (FMAFE), a confirmé que la majorité des professionnels se tournent désormais vers le marché brésilien pour répondre à la demande, suite à la fermeture du marché espagnol.

Dans une déclaration à Le Site Info, notre source a précisé que le prix de gros de la viande bovine brésilienne varie entre 65 et 80 dirhams le kilo, un écart qui pourrait, à terme, contribuer à stabiliser les prix sur le marché local.

H.M.