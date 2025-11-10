L’actrice turque Esra Bilgiç en vacances à Marrakech (PHOTOS)

A la Une

L’actrice turque Esra Bilgiç et son compagnon Faruk Sabancı ont choisi la ville de Marrakech pour passer leurs vacances.

L’artiste a partagé plusieurs clichés de son séjour sur son compte Instagram, offrant à ses abonnés un aperçu des moments forts de son escapade marocaine.

Révélée au grand public grâce à son rôle de la sultane Halime dans la célèbre série Diriliş: Ertuğrul, Esra Bilgiç s’est imposée comme l’une des figures les plus populaires du petit écran turc. L’actrice avait auparavant été mariée au footballeur turc Gökhan Töre en 2017, avant que le couple ne se sépare deux ans plus tard, en 2019.

N.M.