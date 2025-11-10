Installation d’Abdelkhalek Marzouki, le nouveau gouverneur de Casablanca-Anfa

Par LeSiteinfo avec MAP

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a présidé, lundi à Casablanca, la cérémonie d’installation d’Abdelkhalek Marzouki, le Roi Mohammed VI a nommé gouverneur de la préfecture des arrondissements de Casablanca-Anfa.

Après lecture du dahir de nomination, Fettah a félicité le nouveau gouverneur pour la haute confiance royale placée en lui, soulignant que cette marque d’estime constitue la consécration d’un parcours professionnel riche et exemplaire, témoignant de sa compétence, de son expérience et de son engagement au service de l’intérêt général.

Dans son allocution, la ministre a indiqué que cette installation intervient dans un contexte de dynamique particulière amorcée par une vision stratégique clairvoyante tracée par le Roi Mohammed VI, notamment dans Son discours du Trône le 29 juillet dernier. Le Souverain, a-t-elle précisé, a appelé à une nouvelle génération de programmes de développement territorial.

Elle a relevé que ces hautes orientations Royales, réaffirmées par le Roi dans Son discours d’ouverture de la première session de la 5e année législative de la 11e Législature, mettent l’accent sur la nécessité de renforcer la justice sociale et territoriale, de garantir une répartition équitable des fruits de la croissance et d’assurer l’égalité des chances entre tous les citoyens du Maroc uni, dans leurs droits politiques, économiques et sociaux.

Fettah a ajouté que la mise en œuvre de ces orientations Royales passe par le lancement d’une nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré, fondés sur une approche participative, une large concertation avec les acteurs locaux, une valorisation des spécificités régionales et un renforcement de la solidarité entre les territoires.

La ministre a soutenu que ces programmes sont appelés à accorder une attention particulière à la création d’opportunités d’emploi au profit des jeunes, au soutien des secteurs de l’éducation, de la formation et de la santé, ainsi qu’à la mise à niveau des territoires, tout en veillant à accorder une priorité spéciale aux zones les plus vulnérables.

Par ailleurs, elle souligner l’importance de la mise à niveau économique et sociale de la préfecture des arrondissements de Casablanca-Anfa, à travers la stimulation de l’investissement, l’amélioration de la qualité de l’offre territoriale, le développement des infrastructures, et la valorisation des potentialités économiques et spatiales dont regorge la région, le tout en restant en permanence sensibles aux besoins des citoyens.

La cérémonie d’installation du nouveau gouverneur s’est déroulée en présence notamment du Wali de la région de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, du président du Conseil régional, Abdellatif Maâzouz, ainsi que de plusieurs personnalités civiles et militaires.

S.L.