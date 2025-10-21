Dakhla : les Rencontres de la Photographie commémore les 50 ans de la marche verte

La ville de Dakhla se prépare à accueillir la 5e édition des Rencontres de la Photographie, un rendez-vous majeur célébrant l’art de l’image. L’événement se tiendra officiellement du 6 au 9 novembre 2025, avec une programmation placée sous le signe du regard, de la mémoire et du partage.

Organisée en partenariat avec l’ISMAC (Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel et du Cinéma), cette édition promet une immersion complète dans la création photographique.

Lancement et Participation Citoyenne

L’événement prendra son envol dès le 1er novembre, avec des Ateliers de l’Image organisés en collaboration avec l’université Ibnou Zohr (ENCG Dakhla), impliquant écoles, collèges et lycées.

L’Image au Cœur du Dialogue et de l’Environnement

L’ouverture officielle, le jeudi 6 novembre 2025 au Palais des Congrès, sera marquée par une table ronde sur « Le rôle de la photographie dans la construction de la mémoire collective », réunissant experts et photographes de renom.

Les journées suivantes mettront également l’accent sur la biodiversité saharienne et l’environnement, à travers des projections et conférences dédiées à des sites emblématiques comme le Parc naturel Khnifiss.

Une Galerie à Ciel Ouvert jusqu’en Décembre

Le cycle de conférences et d’expositions culminera le 8 novembre 2025 avec la remise du Prix de la Paix « Les Talents Marocains ».

L’impact de l’événement se prolongera bien au-delà de sa clôture. Jusqu’au 30 décembre 2025, les œuvres photographiques resteront exposées dans les lieux emblématiques de Dakhla – Maison de la Culture, Palais des Congrès, ENCG – ainsi que dans de nombreux espaces publics, transformant la ville en une véritable galerie à ciel ouvert.