Résolution sur le Sahara: un vent de liesse souffle sur Laâyoune, Es-Semara et Dakhla

Par LeSiteinfo avec MAP

Dans une ferveur d’une intensité rare, traduisant la profondeur de l’appartenance nationale et l’unité indéfectible entre le Trône et le peuple, les villes de Laâyoune, Dakhla et d’Es-Semara ont vécu, vendredi soir, au rythme d’une liesse populaire débordante, à la suite de l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies d’une résolution historique marquant une étape décisive dans le règlement du différend artificiel autour de la question du Sahara marocain.

A Es-Semara, dès l’annonce de cette adoption, les habitants ont afflué en masse vers la place de la Marche Verte, où se déroulait une partie des activités commémorant le cinquantième anniversaire de cette épopée. Les espaces publics se sont emplis d’une ferveur patriotique sincère, transformant la cité spirituelle et culturelle du Sahara marocain en une vaste scène d’allégresse collective.

Les voix des citoyens ont retenti dans cette partie du Royaume, entonnant des chants patriotiques exaltant l’unité nationale. La joie s’est mêlée à la fierté, faisant de ce rassemblement populaire l’expression vivante d’un serment d’allégeance renouvelé, profondément ancré dans les cœurs et transmis de génération en génération.

À Dakhla, des groupes de citoyens, familles, jeunes, et notables de la ville ont quitté leurs quartiers pour rejoindre les grands axes de Dakhla, animés par un même élan patriotique et un sentiment partagé de fierté et de reconnaissance pour cette avancée diplomatique majeure.

Sur l’avenue Al Massira, à la Place Hassan II et le long de la corniche, la foule nombreuse arborait drapeaux et foulards aux couleurs nationales, chantait des refrains patriotiques et scandait des slogans réaffirmant l’unité du Royaume. Les visages rayonnaient, les klaxons résonnaient et les youyous se mêlaient aux éclats de joie, donnant à la ville un air de grande fête populaire.

Même son de cloche pour la ville de Laâyoune, chef-lieu des provinces du Sud, qui s’est parée des couleurs nationales. Concerts de klaxons, youyous et chants patriotiques ont retenti dans les boulevards Mohammed VI, Mecca et Al Kairaouane, où une foule enthousiaste a convergé vers la place El Méchouar, dans une atmosphère de liesse et de fierté nationale.

Drapeaux et portraits du Roi Mohammed VI à la main, enfants, jeunes et familles entières ont exprimé, dans une ferveur commune, leur attachement indéfectible à l’unité du Royaume et leur soutien aux efforts diplomatiques du Maroc sous la sage conduite du Souverain pour clore définitivement ce différend artificiel.

S.L.