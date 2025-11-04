La Nage Verte : un défi exceptionnel pour célébrer les 50 ans de la Marche Verte

À l’occasion du 50ᵉ anniversaire de la Marche Verte, un défi hors du commun va prendre vie dans la lagune de Dakhla. Trois nageurs passionnés, Dino Sebti, Sébastien Deflandre et Nadia Ben Bahtane, s’apprêtent à repousser leurs limites pour rendre hommage à cet événement historique à travers une aventure inédite : « La Nage Verte ».

Il y a 2 ans déjà, à l’occasion du 48ᵉ anniversaire de la Marche Verte, le trio s’était illustré en traversant à la nage et en une seule journée, les 25 kilomètres de la lagune de Dakhla,. Une première réussite qui a fait germer l’idée d’un nouveau défi, plus audacieux encore.

Un défi inédit : 100 km autour de la lagune de Dakhla

Du 3 au 6 novembre 2025, ils tenteront de réaliser un exploit jamais accompli : parcourir 100 kilomètres, soit le tour complet de la lagune de Dakhla, en seulement quatre jours, si la météo le permet.

Face au vent, aux vagues et aux courants imprévisibles, ils devront compter sur leur préparation, leur endurance et leur esprit d’équipe.

Pas d’athlètes professionnels ici, mais trois amoureux de la natation en eau libre, unis par une même passion et un profond attachement à leur pays.

Un hommage à la persévérance et à l’esprit marocain

« La Nage Verte » est bien plus qu’un exploit sportif : c’est un symbole d’engagement, de résilience et d’unité.

Chaque coup de bras rendra hommage à la détermination et à la foi du peuple marocain, incarnées il y a 50 ans par les marcheurs de la Marche Verte.

Rien n’est gagné d’avance, c’est un combat contre les éléments, un défi contre soi-même, pour le Maroc.

Rendez-vous à Dakhla le 6 novembre 2025

Le public et les passionnés de sport sont invités à suivre cette aventure et à célébrer leur arrivée le 6 novembre, jour symbolique de la Marche Verte.