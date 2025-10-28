Asma Lamnawar en concert exceptionnel le 5 novembre à Dakhla

L’artiste marocaine Asma Lamnawar se prépare à animer une grande soirée musicale à l’occasion du 50e anniversaire de la Marche verte, qui se tiendra dans la ville de Dakhla, le 5 novembre prochain.

Asma Lamnawar a annoncé cet événement à travers sa dernière publication sur son compte officiel Instagram, où elle a partagé l’affiche du concert.

Il est à rappeler que le titre “Magharba” (Marocains) est la dernière œuvre de la chanteuse, sortie en août dernier sur sa chaîne YouTube officielle, où elle a dépassé les six millions de vues.

Dans cette chanson, Lamnawar a collaboré avec le parolier Mohamed Maghribi pour les textes, le compositeur Mehdi Mozayine pour la mélodie, et Madara pour l’arrangement. La chanteuse a également eu recours à la technologie de l’intelligence artificielle pour la réalisation du clip vidéo.