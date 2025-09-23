La date du début de Rabii II au Maroc est connue

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Le 1er Rabii II de l’an 1447 de l’Hégire correspondra au mercredi 24 septembre 2025, a annoncé, lundi soir, le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Dans un communiqué, le ministère indique avoir contacté les délégués du ministère ainsi que les unités des Forces armées royales qui lui ont confirmé la non observation du croissant lunaire du mois de Rabii II.

Ainsi, le mois de Rabii I aura compté 30 jours et le 1er Rabii II correspondra au mercredi 24 septembre 2025, précise la même source.

S.L