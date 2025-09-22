Cyberattaque dans les aéroports : décryptage d’une crise

Par LeSiteinfo avec MAP

La cyberattaque, qui a ciblé le weekend dernier, des aéroports européens, dont celui de Londres, a été perpétrée par « des criminels utilisant des rançongiciels » (ransomware), a indiqué lundi l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA).

« Des criminels ont utilisé des rançongiciels (ransomware) pour semer le chaos dans les aéroports », a indiqué l’agence, citée par la BBC.

Plusieurs des aéroports les plus fréquentés d’Europe, dont Heathrow (ouest de Londres), tentent depuis vendredi dernier de rétablir un fonctionnement normal, après la perturbation de leurs logiciels automatiques d’enregistrement et d’embarquement par un logiciel malveillant.

« Le type de rançongiciel a été identifié. Les forces de l’ordre sont impliquées dans l’enquête », a dit l’ENISA.

L’origine de l’attaque n’a pas encore été identifiée, mais les groupes criminels utilisent souvent des rançongiciels pour perturber gravement les systèmes de leurs victimes et exiger une rançon en bitcoins afin d’inverser les dégâts, selon la même source.

Samedi dernier, les autorités de l’aéroport londonien d’Heathrow ont déclaré que des efforts pour résoudre le problème étaient en cours. Elles ont présenté des excuses à ceux qui ont subi des retards, soulignant que « la grande majorité des vols ont continué à fonctionner ».

Des centaines de retards ont été enregistrés le week-end après la défaillance du logiciel utilisé par plusieurs compagnies aériennes.

Selon la BBC, la moitié des compagnies aériennes opérant depuis Heathrow étaient de nouveau partiellement en ligne dimanche, dont British Airways, qui utilise depuis samedi un système de secours.

La compagnie RTX, propriétaire du fournisseur de logiciels d’enregistrement Collins Aerospace, a indiqué qu’elle espérait résoudre le problème le plus rapidement possible. L’entreprise n’a pas encore révélé les causes réelles de la défaillance ni la durée qu’elle prévoit pour résoudre la panne.