Cyberattaque : passagers de et vers Bruxelles, ceci vous concerne (RAM)

A l’image de plusieurs autres aéroports européens, Brussels Airport rencontre des problèmes depuis vendredi soir avec ses systèmes d’enregistrement et d’embarquement en raison d’une cyberattaque visant un prestataire de services externe, la société américaine Collins Aerospace.

La RAM a ainsi annoncé que certains vols au départ de l’aéroport de Bruxelles le 20 septembre 2025 et d’autres le 21 septembre 2025 ont été annulés.

La compagnie aérienne propose à ses passagers une reprogrammation gratuite (sous réserve de disponibilité dans la même cabine) dans un délai de 7 jours suivant la date du vol annulé, pour un vol au départ ou à destination de l’aéroport de Bruxelles ou une reprogrammation gratuite (sous réserve de disponibilité dans la même cabine) dans un délai de 3 jours suivant la date du vol annulé, pour un vol au départ ou à destination des aéroports d’Amsterdam, Paris Orly ou Paris Charles de Gaulle

«Nous vous invitons à contacter notre centre d’appels ou votre point de vente initial afin de choisir l’option qui vous convient le mieux. Si vous voyagez avec d’autres passagers sous la même référence de réservation, merci de bien vouloir les informer également», indique la RAM.

N.M.