Un homme interpellé après la cyberattaque contre des aéroports européens

Par LeSiteinfo avec MAP

Un homme a été interpellé, mardi soir dans le West Sussex (sud-est de l’Angleterre), en lien avec la cyberattaque ayant ciblé, le week-end dernier, plusieurs aéroports européens, dont Heathrow.

L’individu, la quarantaine, a été arrêté dans le cadre d’une enquête liée à la cyberattaque ayant ciblé les logiciels conçus par l’entreprise Collins Aerospace qui permettent d’enregistrer les bagages et délivrer des cartes d’embarquement, a indiqué mercredi la National Crime Agency (NCA), citée par les médias.

Plusieurs des aéroports les plus fréquentés d’Europe, dont Heathrow (ouest de Londres), ont subi le week-end dernier de sévères perturbations de leurs systèmes automatiques d’enregistrement et d’embarquement en raison de cette cyberattaque lancée par un logiciel malveillant.

Bien que cette interpellation soit une avancée positive, l’enquête sur cet incident n’en est qu’à ses débuts et se poursuit, a déclaré Paul Foster, directeur adjoint et chef de l’unité nationale de lutte contre la cybercriminalité de la NCA.

Selon les médias, le mis en cause a été libéré sous caution.

L’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité a indiqué lundi que la cyberattaque a été perpétrée par « des criminels utilisant des rançongiciels » (ransomware), dans le but de « semer le chaos dans les aéroports ».

D’après RTX, propriétaire de Collins Aerospace, l’attaque a visé son logiciel Muse, qui permet à plusieurs compagnies aériennes de partager les mêmes comptoirs d’enregistrement au sein d’un aéroport.

S.L.