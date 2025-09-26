Cyberattaque: la RAM annonce de nouvelles perturbations

La RAM a annoncé que des perturbations sont prévues au niveau des vols en provenance et à destination de l’aéroport de Bruxelles en raison de la cyberattaque qui a affecté les systèmes d’enregistrement.

«Royal Air Maroc informe ses passagers que la perturbation se poursuivra jusqu’au 28 septembre 2025 à 23h59 heure locale», indique-t-on.

Les passagers sont ainsi priés d’effectuer leur enregistrement en ligne avant leur arrivée à l’aéroport.

«Merci de vous assurer d’avoir votre carte d’embarquement électronique ou imprimée afin de finaliser vos formalités en toute sérénité et de vous présenter à l’embarquement à l’heure. Si vous voyagez avec d’autres passagers sous la même référence de réservation, veillez à ce qu’ils soient également informés. Nous invitons nos clients à vérifier régulièrement le statut de leur vol et à mettre à jour leurs coordonnées dans la rubrique « Gérer ma réservation » sur http://royalairmaroc.com ou via notre application mobile», recommande la RAM.

