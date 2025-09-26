Maroc
A la Une

Cyberattaque: la RAM annonce de nouvelles perturbations

Rédaction N26 septembre 2025 - 15:21

La RAM a annoncé que des perturbations sont prévues au niveau des vols en provenance et à destination de l’aéroport de Bruxelles en raison de la cyberattaque qui a affecté les systèmes d’enregistrement.

«Royal Air Maroc informe ses passagers que la perturbation se poursuivra jusqu’au 28 septembre 2025 à 23h59 heure locale», indique-t-on.

Les passagers sont ainsi priés d’effectuer leur enregistrement en ligne avant leur arrivée à l’aéroport.

«Merci de vous assurer d’avoir votre carte d’embarquement électronique ou imprimée afin de finaliser vos formalités en toute sérénité et de vous présenter à l’embarquement à l’heure. Si vous voyagez avec d’autres passagers sous la même référence de réservation, veillez à ce qu’ils soient également informés. Nous invitons nos clients à vérifier régulièrement le statut de leur vol et à mettre à jour leurs coordonnées dans la rubrique « Gérer ma réservation » sur http://royalairmaroc.com ou via notre application mobile», recommande la RAM.

N.M.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Rédaction N26 septembre 2025 - 15:21


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page