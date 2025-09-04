Sothema signe un semestre en forte croissance

Le laboratoire pharmaceutique marocain Sothema a dévoilé des résultats solides au titre du premier semestre 2025. Le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 1,55 milliard de dirhams, en progression de 17 % par rapport à la même période de 2024.

La société affiche également une amélioration notable de sa structure financière, avec un endettement net ramené à 312 millions de dirhams au 30 juin 2025, contre 507 millions de dirhams à fin décembre 2024, soit une baisse de 38 %.

Parallèlement à cette performance, Sothema poursuit sa stratégie axée sur l’innovation, matérialisée par le lancement de sept nouveaux produits au deuxième trimestre, l’obtention de cinq autorisations de mise sur le marché (AMM) et le dépôt de trois nouvelles demandes.

Ces résultats confirment la dynamique de croissance du groupe, qui continue de renforcer sa position sur le marché pharmaceutique marocain.