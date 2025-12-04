Standard Chartered inaugure officiellement son bureau de représentation au Maroc

Standard Chartered a célébré une nouvelle étape clé de son développement régional avec l’inauguration officielle de son bureau de représentation au Maroc. L’événement s’est déroulé en présence de hauts responsables gouvernementaux, de régulateurs, de diplomates, de clients et de partenaires stratégiques.

La cérémonie a réuni plusieurs personnalités de premier plan, dont M. Saïd Ibrahimi, Directeur Général de Casablanca Finance City Authority, ainsi que des représentants de Bank Al-Maghrib. Étaient également présents des membres du corps diplomatique, notamment Son Excellence Alex Pinfield OBE, Ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, ainsi que des dirigeants influents des secteurs financier, industriel et de l’investissement.

Standard Chartered était représentée par Roberto Hoornweg, Directeur Général, Corporate & Investment Banking ; Rola Abu Manneh, Directrice Générale pour les Émirats Arabes Unis, le Moyen-Orient et le Pakistan ; Mohamed Salama, Directeur de la région ; Abbas Hussain, Directeur Mondial de l’Infrastructure et du Financement du Développement ; ainsi que des membres des équipes régionales et mondiales de la banque. Leur présence témoigne du rôle croissant du Maroc dans le réseau international du Groupe.

À la suite des autorisations réglementaires de Bank Al-Maghrib et de l’obtention du statut Casablanca Finance City par l’Autorité CFC, ce bureau vient renforcer la présence de Standard Chartered au Moyen-Orient et en Afrique. Il s’inscrit dans la continuité des récentes implantations en Égypte en 2024 et en Arabie saoudite en 2021. Le bureau sera dirigé par Cynthia El Asmar, nommée Directrice générale et Directrice de la zone Maroc.

Commentant l’ouverture, Rola Abu Manneh a réaffirmé l’engagement de la Banque envers le Royaume :

« Grâce à son réseau mondial, à son expertise sectorielle et à ses capacités de financement, Standard Chartered dispose d’atouts uniques pour accompagner les ambitions de croissance du Maroc. Nous remercions chaleureusement Bank Al-Maghrib et l’Autorité Casablanca Finance City pour leur soutien tout au long du processus. Cette inauguration confirme notre volonté d’ouvrir davantage l’accès de nos clients aux marchés à forte croissance, et de contribuer au développement économique régional. »

Standard Chartered considère le Maroc comme un hub stratégique en pleine ascension pour le commerce et l’investissement mondial. Situé au carrefour de l’Europe, de l’Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient, le pays attire une part croissante de capitaux à long terme, d’investissements industriels et d’opportunités liées aux chaînes de valeur internationales. L’économie marocaine a enregistré une croissance de 3,2 % en 2024, avec des perspectives portées vers 3,7 % dans les prochaines années, soutenues par d’importants projets d’infrastructures et des réformes structurelles.

Saïd Ibrahimi, Directeur Général de Casablanca Finance City Authority, a déclaré :

« Nous sommes ravis d’accueillir Standard Chartered au sein de Casablanca Finance City. Leur arrivée renforce un écosystème financier déjà solide et constitue une excellente nouvelle pour le développement du secteur en Afrique. L’implantation de Standard Chartered à Casablanca confirme une nouvelle fois le positionnement stratégique du Maroc comme plateforme incontournable pour accéder aux marchés du continent. »

Revenant sur la portée de cette ouverture, Cynthia El Asmar a ajouté :

« La position géographique du Maroc et la poursuite des réformes renforcent continuellement son attractivité pour les investisseurs internationaux. Après une décennie de coopération solide avec les principales institutions financières marocaines, l’ouverture de notre bureau nous permet désormais d’accompagner plus étroitement nos clients dans les secteurs où le Maroc consolide rapidement sa présence : l’automobile, les énergies renouvelables, l’aéronautique ou encore l’agro-industrie. »

Ce nouveau bureau de représentation jouera un rôle déterminant dans le renforcement des partenariats, l’accompagnement des clients locaux, régionaux et internationaux, ainsi que dans l’amélioration de la connectivité transfrontalière et du financement structuré. Il facilitera également l’accès aux capacités globales de Standard Chartered à travers ses 54 marchés. Cette ouverture marque une nouvelle étape dans l’engagement du Groupe au Maroc et confirme son ambition de soutenir un développement économique durable dans la région. Pour en savoir plus, cliquez ici.