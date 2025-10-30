Sport
Botola Pro : les résultats de la 5è journée (mise à jour)
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici le résultat du match ayant opposé jeudi le FUS Rabat à l’Olympic Safi en mise à jour de la cinquième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football:
Samedi 18 octobre :
Olympique Dcheira – Renaissance Zemamra 0 – 1
Maghreb Fès – Union Touarga 1 – 0
Dimanche 19 octobre :
Kawkab Marrakech – Union Yaacoub Al Mansour 2 – 1
Difaa El Jadida – Ittihad Tanger 2 – 2
Mercredi 29 octobre :
AS FAR – Hassania Agadir 3 – 0
Wydad Casablanca – Raja Casablanca 0 – 0
Jeudi 30 octobre :
FUS Rabat – Olympic Safi 2 – 1
Mercredi 5 novembre:
(20h00) Renaissance Berkane – COD Meknès