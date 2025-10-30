Sport

Botola Pro : les résultats de la 5è journée (mise à jour)

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)30 octobre 2025 - 22:27
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le résultat du match ayant opposé jeudi le FUS Rabat à l’Olympic Safi en mise à jour de la cinquième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football:

Samedi 18 octobre :

Olympique Dcheira – Renaissance Zemamra 0 – 1

Maghreb Fès – Union Touarga 1 – 0

Dimanche 19 octobre :

Kawkab Marrakech – Union Yaacoub Al Mansour 2 – 1

Difaa El Jadida – Ittihad Tanger 2 – 2

Mercredi 29 octobre :

AS FAR – Hassania Agadir 3 – 0

Wydad Casablanca – Raja Casablanca 0 – 0

Jeudi 30 octobre :

FUS Rabat – Olympic Safi 2 – 1

Mercredi 5 novembre:

(20h00) Renaissance Berkane – COD Meknès


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Visa Schengen : ce qui va bientôt changer, les Marocains concernés
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)30 octobre 2025 - 22:27


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page