Al Barid Bank : Poursuite d’une croissance solide au troisième trimestre 2025

Le Conseil de Surveillance d’Al Barid Bank a examiné les comptes arrêtés au 30 septembre 2025, ainsi que l’évolution de l’ensemble des activités de la Banque.

Au terme des 9 premiers mois de l’année 2025, Al Barid Bank affiche une progression soutenue de ses principaux indicateurs commerciaux et financiers.

En matière de collecte, les dépôts clients atteignent 79,5 milliards de dirhams (+6,6%), dont 37,9 milliards au titre des encours d’épargne, renforçant ainsi sa position de leader avec une part de marché de 19,95%.

La distribution de crédits (immobilier et consommation) progresse de +47% à fin septembre 2025, traduisant un dynamisme commercial soutenu au service du financement de l’économie.

Le Produit Net Bancaire (PNB) s’établit à 2,9 milliards de dirhams, soit une évolution annuelle de +21,2%, soutenu par la bonne progression de ses principales composantes, dont le Résultat Opérations sur Titres (ROT) qui évolue de +36,5%, la Marge Nette d’Intérêt (MNI) de +18,7% et la Marge sur Commissions (MC) de +5,5%.

Le Résultat Net (RN) de la Banque atteint ainsi 853,3 millions de dirhams, enregistrant une hausse de +70,3% par rapport à fin septembre 2024.

Le Conseil a salué ces réalisations qui confirment la performance du modèle inclusif et citoyen d’Al Barid Bank, réalisations portées par l’engagement constant de ses équipes et de ses partenaires.

Le Conseil de Surveillance a aussi pris acte de la décision de M. M’Hamed EL MOUSSAOUI, membre du Directoire et Directeur Général, de faire valoir ses droits à la retraite. Saluant son engagement tout au long de sa carrière, les membres du Conseil l’ont chaleureusement remercié pour sa contribution au développement d’Al Barid Bank.