Maroc

Al Barid Bank : Poursuite d’une croissance solide au troisième trimestre 2025

Rédaction M4 décembre 2025 - 13:04

Le Conseil de Surveillance d’Al Barid Bank a examiné les  comptes arrêtés au 30 septembre 2025, ainsi que l’évolution de l’ensemble des activités de la  Banque.

Au terme des 9 premiers mois de l’année 2025, Al Barid Bank affiche une progression  soutenue de ses principaux indicateurs commerciaux et financiers.

En matière de collecte, les dépôts clients atteignent 79,5 milliards de dirhams (+6,6%), dont  37,9 milliards au titre des encours d’épargne, renforçant ainsi sa position de leader avec une  part de marché de 19,95%.

La distribution de crédits (immobilier et consommation) progresse de +47% à fin septembre  2025, traduisant un dynamisme commercial soutenu au service du financement de  l’économie.

Le Produit Net Bancaire (PNB) s’établit à 2,9 milliards de dirhams, soit une évolution  annuelle de +21,2%, soutenu par la bonne progression de ses principales composantes, dont  le Résultat Opérations sur Titres (ROT) qui évolue de +36,5%, la Marge Nette d’Intérêt  (MNI) de +18,7% et la Marge sur Commissions (MC) de +5,5%.

Le Résultat Net (RN) de la Banque atteint ainsi 853,3 millions de dirhams, enregistrant une  hausse de +70,3% par rapport à fin septembre 2024.

Le Conseil a salué ces réalisations qui confirment la performance du modèle inclusif et  citoyen d’Al Barid Bank, réalisations portées par l’engagement constant de ses équipes et de  ses partenaires.

Le Conseil de Surveillance a aussi pris acte de la décision de M. M’Hamed EL  MOUSSAOUI, membre du Directoire et Directeur Général, de faire valoir ses droits à la  retraite. Saluant son engagement tout au long de sa carrière, les membres du Conseil l’ont  chaleureusement remercié pour sa contribution au développement d’Al Barid Bank.



nouveau Renault Austral E-Tech 200 ch : le SUV gagne en confort et en efficience
Lire l'article








Tags
Rédaction M4 décembre 2025 - 13:04



Bouton retour en haut de la page