Maroc
Hauteurs de pluie : Taza, Fès et Ifrane en tête
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres au cours des dernières 24 heures par la Direction générale de la météorologie.
– Taza (Bab Boudir): 20
– Fès: 14
– Ifrane (Ain Leuh) : 13
– Sefrou, Tahla et Jerada: 12
– Ifrane et Azrou: 08
– Debdou: 07
– Meknès: 05
– Taza, Khémisset et Oulmes: 04
– M’rirt, Nouaceur, Berrechid: 03
– Tit Mellil, Kénitra, Casablanca, Benslimane et Al Hoceima: 02
– Sidi Slimane, Salé et Oujda: 01