Hauteurs de pluie : Taza, Fès et Ifrane en tête

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)4 décembre 2025 - 11:19
Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres au cours des dernières 24 heures par la Direction générale de la météorologie.

– Taza (Bab Boudir): 20

– Fès: 14

– Ifrane (Ain Leuh) : 13

– Sefrou, Tahla et Jerada: 12

– Ifrane et Azrou: 08

– Debdou: 07

– Meknès: 05

– Taza, Khémisset et Oulmes: 04

– M’rirt, Nouaceur, Berrechid: 03

– Tit Mellil, Kénitra, Casablanca, Benslimane et Al Hoceima: 02

– Sidi Slimane, Salé et Oujda: 01



