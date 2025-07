Acquisition par Sothema de 99,99% du capital de Soludia

Le groupe Sothema a conclu un accord portant sur l’acquisition de 99,99% du capital de la société Soludia Maghreb (« Soludia ») auprès de ses actionnaires : M. Abdelaziz Razkaoui, Cap Mezzanine III (fonds géré par CDG Invest Growth) et la famille Zine (la « Transaction »).

Dans le cadre de cet accord, M. Abdelaziz Razkaoui continuera d’exercer les fonctions de Directeur Général de Soludia pour une durée minimale de cinq ans.

La valeur d’entreprise de Soludia est estimée à un montant d’un milliard de dirhams. Le chiffre d’affaires 2025 est estimé à 360 mMAD pour un EBITDA ajusté de 90 mMAD (avant synergies).

Le versement d’un complément de prix de 95 millions de dirhams est également prévu, conditionné à l’atteinte de certains objectifs financiers.

Cette acquisition s’inscrit dans la continuité de l’engagement de Sothema en faveur du développement de la production locale et de l’amélioration de l’accès aux traitements essentiels. Elle vise à :

(i) renforcer les capacités industrielles nationales dans le domaine de l’hémodialyse ;

(ii) élargir le portefeuille thérapeutique du groupe sur un segment à fort impact en santé publique ;

(iii) accroître la compétitivité de Soludia sur les marchés internationaux, notamment en Afrique de l’Ouest et au Moyen-Orient.

La finalisation de l’opération demeure soumise à la réalisation des conditions suspensives habituelles, notamment l’approbation du Conseil de la concurrence. Le closing est prévu avant la fin de l’année 2025.

A propros de Soludia :

Fondée en 1996, Soludia s’est imposée comme un acteur de référence dans le domaine de l’hémodialyse au Maroc.

La société propose une gamme complète de produits pour l’hémodialyse, incluant :

– Des cartouches de bicarbonate en poudre ;

– Des solutions liquides d’acide et de bicarbonate ;

– D’autres produits pharmaceutiques distribués pour le compte de partenaires internationaux.

Soludia détient également 40 % du capital de Hidropura Maroc, société spécialisée dans l’installation et la maintenance de centrales d’acide et de salles de traitement d’eau pour les centres d’hémodialyse.

A propros de Sothema :

Créée en 1976, Sothema est un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans la production et la commercialisation des médicaments et des dispositifs médicaux. Grâce à une coopération historique avec 40 laboratoires commettants leaders en R&D, Sothema rend accessibles au Maroc, en Afrique et dans les pays arabes, des médicaments innovants dans la majorité des aires thérapeutiques. Elle produit et commercialise également des génériques sous marques propres, des biosimilaires et des dispositifs médicaux.

A propros de CDG Invest Growth :

CDG Invest Growth est une société de gestion de fonds d’investissement régulée par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), filiale de CDG Invest, un des premiers acteurs dans le métier du Private Equity régulé au Maroc, concrétisant avec succès des investissements diversifiés dans des sociétés marocaines à fort potentiel, notamment dans les secteurs de l’industrie, de la santé, de la distribution, ou des services.