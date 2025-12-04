Stellantis Maroc et Eqdom facilitent l’accès à la micro-mobilité au Maroc

Stellantis Maroc, acteur clé de l’industrie automobile nationale, et EQDOM, pionnier du crédit à la consommation au Maroc, annoncent la signature d’un partenariat stratégique, destiné à renforcer l’accès au financement des véhicules de micro-mobilité proposés par Stellantis et son réseau agréé.

Ce partenariat répond à une ambition partagée : faciliter la mobilité quotidienne des marocains tout en favroisant la transition vers des solutions respectueuses de l’environnement. Il s’inscrit pleinement dans l’évolution du marché où les usages évoluent vers des formes de mobilité plus légères, plus accessibles et plus adaptées aux réalités locales.

Véritable vitrine de cette initiative, le Fiat TRIS incarne la vision d’une mobilité urbaine moderne, pratique et abordable. Compact, 100 % électrique et pensé pour les trajets de proximité, il répond parfaitement aux besoins des particuliers comme des professionnels urbains.

Le Fiat TRIS est accessible à un plus large public, permettant à chacun de profiter d’une solution de transport propre, économique et conforme aux ambitions environnementales du Royaume.

Dans le cadre de cette convention, EQDOM met à disposition des clients de Stellantis des offres de financement dédiées avec ou sans apport. Le processus est conçu pour être à la fois simple et garantit une réponse ainsi qu’un décaissement rapides pour tout dossier complet, après validation.

Pour EQDOM, cette initiative dépasse la simple logique de financement : elle s’inscrit dans une démarche RSE renouvelée visant à réduire l’empreinte carbone, encourager des modes de déplacement plus responsables et favoriser l’inclusion économique.

« Ce partenariat avec EQDOM illustre notre ambition de rendre la mobilité durable accessible à tous. Ensemble, nous contribuons à bâtir un modèle de mobilité urbaine plus vert, plus inclusif et ancré dans les réalités économiques marocaines », a déclaré Yves Peyrot Des Gachons, Directeur Général de Stellantis Maroc.

« Nous sommes heureux d’accompagner Stellantis Maroc pour soutenir le développement de la micro-mobilité. Cette initiative s’inscrit pleinement dans notre mission d’inclusion financière, en offrant à chaque client une solution adaptée à ses besoins, au service d’un progrès économique durable », a souligné Amine Lahrichi, Directeur Général d’EQDOM.

À propos d’Eqdom

Depuis sa création en 1974, Eqdom s’impose comme un acteur de référence dans le paysage national du crédit à la consommation. Fortement ancré dans une démarche d’excellence, Eqdom capitalise sur une expertise éprouvée de plus de 50 ans pour concevoir des offres personnalisées, pensées pour répondre aux besoins concrets des ménages tout en s’adaptant aux évolutions du marché. Son approche centrée sur le client permet d’améliorer les conditions de vie de milliers de familles, en favorisant une consommation utile, durable et inclusive.

Acteur incontournable du financement automobile, Eqdom développe des synergies solides avec un écosystème de partenaires stratégiques – concessionnaires, loueurs, transporteurs et opérateurs logistiques – pour proposer des solutions innovantes, pensées tant pour les particuliers que pour les professionnels.

A propos de Stellantis

Stellantis N.V. (NYSE : STLA / Euronext Milan : STLAM / Euronext Paris : STLAP) est un constructeur automobile mondial de premier plan, dont la mission est d’offrir à ses clients la liberté de choisir leur mode de déplacement, d’adopter les technologies les plus récentes et de créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes. Son portefeuille unique de marques emblématiques et innovantes comprend Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys. Pour en savoir plus : www.stellantis.com