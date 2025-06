Bac 2025: le point sur les résultats

Un total de 250.075 candidats scolarisés dans les établissements d’enseignement public et privé ont réussi les épreuves de la session ordinaire de l’examen national unifié du baccalauréat au titre de la session de juin 2025, a annoncé samedi le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Le taux de réussite s’est établi à 66,8% contre 67,86% lors de la session ordinaire de 2024, soit une hausse de 1,5%, indique le ministère dans un communiqué relatif aux résultats définitifs de la session ordinaire de l’examen du baccalauréat 2025.

Sur les 250.075 candidats admis à cette session, 145.918 sont des filles, précise la même source, ajoutant que le taux de réussite chez les filles s’est élevé à 71,3% tandis que celui enregistré chez les candidats garçons a atteint 61,81%.

Un total de 374.371 candidats scolarisés ont pris part aux épreuves de cette session, soit un taux de présence de 97,14%, contre 362.848 candidats lors de la session de l’année précédente, soit un taux de présence de 97,36%.

S’agissant des candidats libres, ils ont été 71.361 candidats à passer les épreuves de cette session, soit un taux de présence de 64,42%, fait savoir le ministère, précisant que le taux de réussite chez cette catégorie a été de 36,95% contre 39,56% en 2024.

Par ailleurs, le nombre de candidats ayant obtenu une mention parmi les candidats scolarisés et libres s’est élevé à 152.261, soit 54,9% du total des admis.

Concernant les filières internationales du baccalauréat marocain, le taux de réussite s’est établi à 68,95% contre 76,15% pour les filières professionnelles.

Le taux de réussite s’est élevé à 69,66% chez les candidats en situation de handicap, dont certains ont bénéficié de mesures spécifiques incluant l’adaptation des épreuves ou des conditions d’examen et de correction, voire les deux.

Cette session a été marquée, selon la même source, par la poursuite de la digitalisation du processus de l’organisation des examens du baccalauréat et le renforcement des mécanismes de sécurité, notamment par la simplification et la sécurisation de la distribution des sujets des examens et la garantie de leur confidentialité.

Le ministère a également adopté, pour la deuxième année consécutive, le codage électronique secret pour assurer une plus grande transparence dans la correction des copies des candidats. Par ailleurs, les services du ministère continueront à produire des diplômes du baccalauréat et des certificats de relevés de notes sous forme numérique.

Dans le même cadre, les mesures pédagogiques, d’organisation et de sensibilisation ont été renforcées, en coordination avec les autorités judiciaires et sécuritaires, afin de lutter toutes les formes de fraude et ses moyens matériels et électroniques.

Les résultats ont été communiqués aux candidats via SMS et sur leur messagerie électronique (taalim.ma), dès les premières heures de la matinée du samedi 14 juin 2025, indique le ministère, ajoutant qu’à partir du 15 juin courant, les candidats recevront le format numérique du diplôme du baccalauréat.

Par ailleurs, 153.612 candidats sont attendus pour la session de rattrapage les 3, 4 et 5 juillet, dont les résultats seront publiés le 12 juillet.

En outre, les élèves ayant obtenu des résultats remarquables participeront au concours général des sciences et techniques qui sera organisé le 4 juillet au lycée Moulay Youssef à Rabat, dans les spécialités des mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre et sciences de l’ingénieur, conformément aux procédures organisationnelles propres à ce concours.

Le ministère a félicité l’ensemble des candidats ayant réussi les examens du baccalauréat, saluant l’engagement fort des parents et tuteurs des élèves lors de cette étape cruciale du parcours scolaire de leurs enfants.

Il a également remercié les cadres pédagogiques et administratifs, les autorités locales et sécuritaires et l’ensemble des intervenants pour leur contribution effective à la réussite de cette étape, en souhaitant plein succès aux candidats qui se préparent à passer la session de rattrapage.

