Rabat : Ibtissam Lachgar condamnée à deux ans et demi de prison ferme

Le tribunal de première instance de Rabat a condamné, ce mercredi, l’activiste Ibtissam Lachgar à deux ans et demi de prison ferme, assortis d’une amende de 50.000 dirhams.

Poursuivie depuis son arrestation le dimanche 10 août dernier pour « offense à la divinité », elle avait été interpellée après être apparue vêtue d’un t-shirt portant des inscriptions jugées blasphématoires. La cour a également rejeté la demande de mise en liberté provisoire formulée par sa défense.

Cette arrestation a suscité des réactions contrastées au sein de l’opinion publique marocaine ainsi que parmi des organisations de défense des droits humains et des associations féministes : certains y voient une décision louable qui trace une limite entre libertés individuelles et atteinte aux valeurs sacrées, tandis que d’autres dénoncent un nouvel épisode de restriction des libertés et une volonté de dissuader les militants d’exprimer leurs opinions.